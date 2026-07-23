Ограничения сняты в аэропортах Внуково и Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Росавиация объявила об отмене ограничений в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В настоящее время авиагавани вернулись к штатной работе по приему и выпуску гражданских самолетов. Как напомнили в федеральном агентстве воздушного транспорта, данные меры были обусловлены необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Во Внуково соответствующие ограничения были введены примерно в 00:46 23 июля, а в Домодедово – ближе к 05:30. В частности, аэровокзалы переходили на обслуживание рейсов по согласованию с уполномоченными органами.

Решение об особом режиме работы принималось в связи с ограничениями в воздушном пространстве аэропортов из-за налетов беспилотников. К настоящему моменту на подлете к мегаполису удалось перехватить 4 вражеских БПЛА.