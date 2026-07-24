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24 июля, 21:37

Происшествия

ФСБ задержала жителя Севастополя за услуги иностранному НИИ

Фото: nac.gov.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали жителя Севастополя, оказывающего услуги по техобслуживанию вооружения иностранного государства, в отношении которого введен экспортный контроль. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

По данным ведомства, мужчина сам установил контакт с представителями иностранного научно-исследовательского института (НИИ) и предложил свои услуги по определению технического состояния корабельных артиллерийских установок, которые стоят на вооружении оборонного ведомства другой страны.

При этом, как уточнили в ФСБ, россиянин знал, что такие услуги являются продукцией военного назначения, однако нарушил интересы России в области военно-технического сотрудничества.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 189 УК РФ. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Крыму были задержаны две женщины за госизмену. Первая по заданию Киева оборудовала схрон с компонентами взрывного устройства и передала его координаты противнику, что привело к подрыву автомобиля военнослужащего в Севастополе в 2024 году.

Вторая перевела 5 тысяч гривен ВСУ и собирала данные о российской инфраструктуре для сотрудника Госпогранслужбы Украины. Обе женщины заключены под стражу.

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