Две жительницы Крыма задержаны за работу на спецслужбы Украины

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Российские спецслужбы задержали на территории Крыма двух гражданок РФ, подозреваемых в государственной измене. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Одной из задержанных является 57-летняя жительница Ялты, уроженка Николаевской области. Как установили в ведомстве, в мессенджере WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) она сама вышла на связь с сотрудником Службы безопасности Украины.

По заданию куратора женщина оборудовала на полуострове схрон, в котором спрятала компоненты самодельного взрывного устройства. После она передала координаты тайника противнику. Впоследствии этот схрон был использован СБУ для организации подрыва автомобиля военнослужащего Черноморского флота в Севастополе в 2024 году.

Второй задержанной оказалась 34-летняя жительница Кировского района Крыма. По данным спецслужбы, она перевела Вооруженным силам Украины 5 тысяч гривен со своего счета в одном из украинских банков на приобретение ими радиостанций, обмундирования и другого снаряжения.

Кроме того, женщина собирала сведения об инфраструктуре топливно-энергетического комплекса России, военном аэродроме и других военных объектах, расположенных в Крыму. Эти данные она планировала направить своему родственнику – сотруднику Государственной пограничной службы Украины. Однако злоумышленница не успела это сделать, так как была задержана.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о госизмене. Решением суда женщинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ указали, что украинские спецслужбы не снижают активность по поиску в интернете, социальных сетях и иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей противоправных деяний, направленных на нанесение ущерба безопасности России. В спецслужбе предупредили, что все лица, согласившиеся оказывать содействие противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание.

Ранее в Совбезе РФ сообщили, что число подростков, которые совершили преступления террористического характера в результате вербовки, увеличилось в 2,2 раза в первом полугодии 2026 года. В период с января по июнь число таких несовершеннолетних выросло с 88 до 196 человек.

При этом количество подростков, совершивших преступления экстремистской направленности, увеличилось в 1,4 раза – с 62 до 87 человек. В целом за первое полугодие 2026-го количество несовершеннолетних россиян, которые переступили закон, увеличилось на 9%. Речь идет о 11,4 тысячи человек.

