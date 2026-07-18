10 пострадавших при атаке ВСУ в Тамбовской области доставят в федеральные медцентры

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10 пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медицинские центры и московские больницы. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Эвакуацию проведут специалисты службы медицины катастроф. Для этого задействуют специализированный автотранспорт и санитарную авиацию, добавил помощник министра.

Решение об эвакуации было принято после телемедицинских и очных консультаций с врачами федеральных центров. Ранее по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в регион направили бригады специалистов федерального центра медицины катастроф и центра экстренной медицинской помощи Москвы.

Беспилотники нанесли удар по логистическому центру Wildberries в городе Котовске Тамбовской области в ночь на 18 июля. Как рассказала глава региона Евгения Первышова, противник специально использовал в БПЛА поражающие элементы в виде металлических шариков, чтобы нанести максимальный урон мирным гражданам.

В результате случившегося погибли 7 сотрудников ночной смены – 4 мужчин и 3 женщины. Еще 25 граждан – 16 мужчин и 9 женщин – получили ранения.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генсекретаря организации Ванессе Фрезье в связи с новой волной атак ВСУ на российские регионы.

Основатель Wildberries Татьяна Ким назвала атаку ВСУ на логистические центры компании ужасными событиями. Она добавила, что семьи погибших сотрудников компании, а также пострадавшие, чье состояние оценивается как тяжелое, получат денежные компенсации.