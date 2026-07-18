Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 06:30

Происшествия

Семь человек погибли в результате атаки БПЛА на склад Wildberries в Тамбовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ночь на 18 июля беспилотники нанесли удар по логистическому центру Wildberries в городе Котовске Тамбовской области. В результате погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека пострадали. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

По словам главы области, атаку совершил "украинский неофашистский режим". Первышов уточнил, что открытое горение на территории склада уже ликвидировано, однако тушение пожара продолжается.

На место происшествия оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты, силы МЧС и сотрудники правоохранительных органов. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, добавил губернатор.

Ранее Сергей Собянин заявил, что более 370 беспилотников летело в сторону Москвы с вечера 17 июля. По его словам, большую часть ликвидировали на дальних подступах, еще 64 уничтожены на подлете к столице.

Читайте также


происшествиярегионы

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика