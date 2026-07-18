Семь человек погибли в результате атаки БПЛА на склад Wildberries в Тамбовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ночь на 18 июля беспилотники нанесли удар по логистическому центру Wildberries в городе Котовске Тамбовской области. В результате погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека пострадали. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

По словам главы области, атаку совершил "украинский неофашистский режим". Первышов уточнил, что открытое горение на территории склада уже ликвидировано, однако тушение пожара продолжается.

На место происшествия оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты, силы МЧС и сотрудники правоохранительных органов. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, добавил губернатор.

Ранее Сергей Собянин заявил, что более 370 беспилотников летело в сторону Москвы с вечера 17 июля. По его словам, большую часть ликвидировали на дальних подступах, еще 64 уничтожены на подлете к столице.