17 июля, 19:27Культура
Художника Анатолия Заславского похоронят 20 июля в Пушкине
Фото: ТАСС/СПб Ведомости/Дмитрий Соколов
Похороны художника-монументалиста Анатолия Заславского пройдут 20 июля на Казанском кладбище в Пушкине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского союза художников.
Церемония начнется в 14:00 по московскому времени. Проститься с мастером придут его ученики, коллеги и близкие.
Заславский скончался 15 июля. Ему было 86 лет. Причиной смерти художника стала онкология. Как рассказали в окружении мастера, он продолжительное время болел раком, однако до последнего работал и писал картины.
Его работы выставлялись в городах бывшего Советского Союза и за рубежом. В 2020 году в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков прошла персональная выставка "Мастерская в лицах".
Кроме того, его монументально-декоративные произведения украсили здания в Санкт-Петербурге, Гатчине, Стрельне, Калининграде, Костроме и других городах.