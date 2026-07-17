Художника Анатолия Заславского похоронят 20 июля в Пушкине

Фото: ТАСС/СПб Ведомости/Дмитрий Соколов

Похороны художника-монументалиста Анатолия Заславского пройдут 20 июля на Казанском кладбище в Пушкине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского союза художников.

Церемония начнется в 14:00 по московскому времени. Проститься с мастером придут его ученики, коллеги и близкие.

Заславский скончался 15 июля. Ему было 86 лет. Причиной смерти художника стала онкология. Как рассказали в окружении мастера, он продолжительное время болел раком, однако до последнего работал и писал картины.

Его работы выставлялись в городах бывшего Советского Союза и за рубежом. В 2020 году в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков прошла персональная выставка "Мастерская в лицах".

Кроме того, его монументально-декоративные произведения украсили здания в Санкт-Петербурге, Гатчине, Стрельне, Калининграде, Костроме и других городах.