Экономист Сафонов: введение пошлин для МФО обернется высокими процентами для заемщиков

Минюст РФ предложил ввести пошлины для микрофинансовых организаций при обращении о взыскании долга в службу судебных приставов. Как это повлияет на рынок займа и какие еще предложения сейчас обсуждаются, разбиралась Москва 24.

Массовое закрытие МФО?

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Процедура принудительного взыскания задолженностей микрофинансовыми организациями (МФО) может существенно измениться, сообщает газета "Известия".

Минюст предложил законопроект, в рамках которого МФО должны будут платить пошлину в размере 15 тысяч рублей за каждое обращение в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). К тому же организациям запретят сразу обращаться к сотрудникам для взыскания долга – сделать это можно будет только через год после начала просрочки или приобретения права требования.

Такие меры были выдвинуты ведомством еще в конце 2024 года, сейчас документы находятся у правительства. После этого есть шанс, что все предложение будет рассмотрено в Госдуме, отметили журналисты.

Однако, как сообщили в пресс-службе саморегулируемой организации "МиР", сегодня обсуждение законопроекта проходит без полноценных консультаций с участниками рынка. Специалисты считают новые меры необоснованными, поскольку ФССП является единственным законным инструментом, способным заставить должника исполнить судебный вердикт.

При этом введение пошлин рискует уменьшить рынок официальных микрозаймов. По прогнозу Национальной ассоциации коллекторских агентств, который приводит издание, даже при самом оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет около 15–20% от своего объема.

В то же время теневой бизнес уже работает онлайн. За первый квартал года Центробанк (ЦБ) заблокировал свыше 1,3 тысячи подобных ресурсов, из которых более половины оказались страницами в соцсетях. Вне интернета нелегальные кредиторы маскируются под вывесками комиссионных магазинов и псевдоломбардов, отметило издание.

Специалисты предлагают свои варианты корректировки мер. Например, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади отметил в разговоре с журналистами, что в качестве альтернативы можно сделать пошлину пропорциональной и рассчитывать ее из размера задолженности. Также стоит применять повышенные ставки исключительно при подаче массовых или повторных заявлений.

Также директор клиентского сервиса и взыскания банка Кирилл Малиновский предложил использовать зарубежную практику внедрения частных судебных приставов, деятельность которых регулируется государством. Такой подход призван снизить нагрузку на бюджет и профильные органы, сохраняя законную возможность взыскания долгов для кредиторов.

Ранее Банк России запретил МФО проставлять согласие на дополнительные услуги за клиента, даже если все предложения делаются не в момент заключения договора. С 1 июля 2026 года организации обязаны подробно информировать заемщика об услуге, ее поставщике и возможности отказа.

Уход в тень

При этом профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил в разговоре с Москвой 24, что изменения в системе вполне понятны: в связи с ограничением бюджета расширение службы судебных приставов представляется проблемным.

Количество задолженностей и физических банкротств граждан большое, а значит, и нагрузка на ФССП возрастает, отметил эксперт.

"Проблема приставов заключается в том, что произвести поиск средств для продажи чего-либо с целью взыскания долга у заемщиков, которые обращаются именно к микрофинансовым организациям, крайне сложно. Как правило, это семьи с низкими доходами. При этом существуют аспекты, когда нельзя описывать имущество, например, если в доме один холодильник, его невозможно изъять и продать. Плюс ограничения по квартирам, потому что там прописано много людей, часто несовершеннолетние, а значит, возмещение средств превращается в проблему", – объяснил экономист.

По его словам, такие обстоятельства заставляют Минюст пытаться создать дополнительный фильтр для обращения микрофинансовых организаций за возмещением долга после принятия судебного решения.

На МФО дополнительно возложили обязательства по верификации заемщиков. Теперь недостаточно просто прийти с паспортом, как раньше. С принятием нормативов Центробанка нужно подтвердить личность, чтобы на чужой документ не набрали долгов. Это потребовало введения новых технических средств, а значит, и дополнительных расходов, рассказал Сафонов.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ В итоге финансовая нагрузка и риски ведения подобного бизнеса резко возрастают, что может привести к ограничению доступа населения к микрофинансовым займам. Организации не захотят рисковать и будут выдавать деньги только тем, кто сможет вернуть. С одной стороны, это даже благо – сократится количество людей, попадающих в финансовую кабалу. С другой, любая пошлина – перекладывание расходов на конечного потребителя. Цена микрофинансовой операции вырастет, и за это заплатят бешеными процентами те, кому выдадут кредит.

Еще один сценарий, прогнозируемый экспертом, – уход с рынка: при таком количестве ограничений и барьеров выгоднее будет заниматься черным банкингом. А он активно связан с криминалом, когда возврат долга идет через соответствующие действия, например черных коллекторов.

В свою очередь, научный руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с Москвой 24 отметил, целенаправленная политика на ограничения для банков и МФО по выдаче рискованных кредитов стала выгодна другим игрокам рынка.





Георгий Остапкович научный руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Резко выросли объемы кредитования ломбардов: люди, напугавшись происходящим, пошли туда, потому что получить ссуду там гораздо проще. Благодаря этому выручка ломбардов, их деловая активность сейчас растет чуть ли не взрывными темпами.

Поэтому, говоря о предлагаемых мерах, нужно посмотреть, как они будут работать. Если они не подействуют, то все можно отменить, а предприниматели и банки в любом случае найдут, как минимизировать давление, заключил Остапкович.