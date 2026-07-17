МИД РФ допустил принятие "реальных" предложений США по Украине

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия готова рассмотреть любые реальные предложения США по урегулированию украинского кризиса. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

По словам дипломата, стратегические цели Москвы уже определены, а задачи поставлены, поэтому от конкретных инициатив российская сторона отказываться не намерена.

Комментируя подход администрации президента США Дональда Трампа к конфликту, Захарова подчеркнула, что в МИД помнят напутствие Владимира Путина, призвавшего коллег продолжать активную работу.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия перестала верить Западу в вопросе переговоров по конфликту на Украине. По его словам, западные старны перешли к ультимативной риторике. Он также подчеркнул, что Запад только создает видимость готовности к диалогу.