В США ввели ограничения на выдачу виз лицам, связанным с крайне левыми организациями

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США вводят визовые ограничения против иностранцев, причастных к деятельности радикальных левых группировок. О новой политике объявил госсекретарь Марко Рубио, сообщает ТАСС.

По его словам, санкции затронут лиц, замешанных в поддержке или подстрекательстве к терактам, участии в насильственных преступлениях и экономическом саботаже. Под ограничения подпадают и те, кто содействует объединению или преступным действиям крайне левых террористических структур.

Госсекретарь подчеркнул, что цель новых мер – не допустить въезд в страну граждан, помогающих сетям, которые угрожают жизни американцев, дестабилизируют экономику и устраивают насильственные акции на территории США.

Ранее стало известно, что США могут полностью прекратить принимать просителей политического убежища. Белый дом разработал механизм, согласно которому просителей убежища будут перенаправлять в другие страны, готовые их принять.