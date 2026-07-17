Эксперт Новоселов: компании стали чаще уходить из небоскребов из-за стресса сотрудников

Фото: 123RF.com/dookdui

Компании все чаще отказываются от перегруженных деловых центров с высокой плотностью людей и ищут пространства в более спокойных районах неподалеку от парков и культурной инфраструктуры. На меры организации идут для снижения уровня стресса сотрудников и создания комфортной рабочей среды, рассказал "Газете.ру" эксперт Андрей Новоселов.

По его словам, на столичном рынке сформировался дефицит качественных площадей. Свободных высококлассных лотов в популярных деловых районах практически не осталось.

"Значительная часть строительства уходит под моноофисы и объекты "под себя". Свободный рынок практически не расширяется, а оставшиеся бизнес-центры не отвечают запросу на уединенную и стабильную локацию", – пояснил эксперт.

При этом такие деловые кластеры, как "Москва-Сити", несмотря на свои преимущества, становятся менее привлекательными для части компаний из-за высокой плотности застройки, транспортной нагрузки и нехватки приватности. По словам эксперта, постоянный шум и скопление людей могут негативно влиять на самочувствие сотрудников и их продуктивность.

Бизнес все чаще обращает внимание не только на технические характеристики офисов, но и на качество окружающей среды. Компании оценивают удобство передвижения внутри зданий, отсутствие очередей у лифтов, возможность спокойно проводить встречи и работать в уединении.

Одним из ключевых факторов при выборе офиса становится тишина. Как отметил Новоселов, исследования показывают, что короткие периоды спокойствия помогают снижать уровень стресса и улучшать концентрацию. Поэтому наличие зеленых зон и возможности проводить время на открытом воздухе постепенно превращается в важное преимущество для рабочих пространств.

По мнению эксперта, компании, которые смогут предложить сотрудникам более комфортную среду, получат преимущество в борьбе за специалистов и повышении эффективности бизнеса.

Ранее психолог, нейропсихолог Наталья Наумова рассказала, как справиться со стрессом при выходе в офис после удаленки. Она рекомендовала чаще посещать интересные места и встречаться с друзьями после работы, а также составлять список приятных дел на вечер. Кроме того, для начала можно попробовать договориться с руководством о гибридном графике.