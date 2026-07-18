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18 июля, 09:06

Политика

Экс-офицер СБУ Прозоров обвинил врио главы организации в терактах и убийствах в РФ

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Назначенный временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад причастен к большому числу терактов и убийств на территории России. Об этом заявил экс-офицер СБУ Василий Прозоров в беседе с ТАСС.

По его словам, Поклад испытывает ненависть к РФ. Более того, он охарактеризовал его как полностью аморального человека, не имеющего никаких нравственных ограничений.

"Поклад <...> способен на самые зверские, жестокие поступки. Вот это для нас очень нехорошо", – высказался Прозоров.

Поклад был назначен на должность врио главы СБУ указом украинского президента Владимира Зеленского в пятницу, 17 июля. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя этого ведомства. Предыдущий глава СБУ Евгений Хмара стал временно исполняющим обязанности министра обороны Украины вместо отправленного в отставку Михаила Федорова.

Ранее Владимир Путин обращал внимание на то, что противники России не гнушаются терактами против детей. В частности, президент напомнил об ударе по колледжу в Старобельске ЛНР. Тогда погиб 21 человек, еще 45 пострадали.

В связи с этим глава государства призвал усилить антитеррористическую безопасность образовательных и социальных объектов. Более того, лидер пообещал отвечать зеркальными ударами, которые будут в несколько раз мощнее.

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