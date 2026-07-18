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18 июля, 08:48

Транспорт

Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Данное решение было принято с учетом временных ограничений на использование воздушного пространства вблизи авиагавани.

В связи с этим федеральное агентство воздушного транспорта предупредило пассажиров о возможных изменениях в расписании вылетов и прилетов самолетов.

Меры продиктованы необходимостью обеспечения безопасности полетов на фоне прилетов вражеских дронов в Московский регион. С вечера 17 июля в воздушном пространстве удалось ликвидировать порядка 370 беспилотников.

Тем не менее падения БПЛА в ходе операции по их нейтрализации привели к разрушениям. В частности, в Ногинске Богородского городского округа Подмосковья произошло возгорание на территории нефтебазы. В результате пострадали 2 человека.

Кроме того, в целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом ЧП. Сейчас на месте находятся сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи и аварийные службы.

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