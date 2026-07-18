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18 июля, 11:00

Город

Монолитные работы завершили в строящемся ЖК по реновации в Марьиной Роще

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Строительство жилого комплекса по программе реновации продолжается в районе Марьина Роща Северо-Восточного административного округа Москвы. Там уже закончили монолитные работы, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Речь идет о здании на улице Анненской. На земельном участке № 9 раньше находились старые дома. Людей расселили по программе реновации.

"В Марьиной Роще уже возведено пять домов по программе реновации, еще два строятся сейчас. Новый жилой комплекс на Анненской улице рассчитан на 380 квартир площадью более 23 тысяч квадратных метров", – рассказал Овчинский.

По его словам, в здании будет три секции переменной этажности. Там сделают подземный паркинг, на улице благоустроят двор.

"Сейчас на площадке завершаются работы по строительству внешних стен и внутренних перегородок, а монолит готов на 100%. Также продолжается устройство инженерных сетей", – добавил руководитель департамента градостроительной политики.

Фасады жилого комплекса выполнят в светло-сером и белых цветах с ритмичными вертикально ориентированными вставками медно-коричневого оттенка. Для облицовочного материала будут использовать металлокассеты и керамическую плитку.

Фасад первого этажа облицуют бетонной плиткой графитово-серого тона. Корзины для кондиционеров покрасят в тот же цвет.

"Жилой комплекс имеет г-образную конфигурацию, за счет которой во внутренней части придомового пространства образуется уютный двор. От ближайшей автодороги он будет дополнительно отгорожен защитным экраном", – отметил генеральный директор Московского фонда реновации жилой застройки Максим Степанов.

По его словам, во дворе сделают спортивную зону, детскую площадку, места для отдыха.

Стандарт качества строительства столицы обеспечивают специалисты "Контроля Москвы". Мосгосстройнадзор проверит возведение объекта, рассказал председатель этой организации Антон Слободчиков.

"Состоялось уже два выездных мероприятия, в ходе которых инспекторы Комитета государственного строительного надзора города Москвы оценили соответствие выполненного объема конструкций и примененных материалов требованиям проектной документации", – отметил он.

Рядом с ЖК есть медицинские и образовательные учреждения, торговый центр, а также станция метро "Марьина Роща" и станции Марьина Роща МЦД-2 и МЦД-4.

Кроме того, знаменитый театр "Сатирикон" находится в 17 минутах ходьбы, а в 20 – детский парк "Фестивальный". Поблизости есть библиотека, концертный зал, кафе.

Ранее стало известно, что дом с подземным паркингом в рамках программы реновации построят на юго-востоке Москвы. Он появится в районе Люблино.

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