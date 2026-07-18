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18 июля, 11:17

Происшествия

Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА на трассе "Новороссия"

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Российский телеведущий Владимир Соловьев и его съемочная группа оказались под ударом украинского беспилотника на трассе "Новороссия". Об этом сообщает ИС "Вести".

Инцидент произошел во время работы над очередным эпизодом документального проекта "За лентой" для телеканала "Россия 1". Главными героями выпуска стали бойцы 19-го отдельного батальона противодействия беспилотникам, которые обеспечивают прикрытие одного из участков трассы от атак украинских дронов.

Во время записи интервью визуально удалось обнаружить БПЛА противника, барражировавший над дорогой в поисках цели. Командир подразделения оценил обстановку и принял решение поразить ударный дрон при помощи FPV-перехватчика, который находился в этом районе в режиме патрулирования.

В результате вражеский аппарат был уничтожен за мгновения до того, как мог бы атаковать гражданский грузовик.

Ранее в Запорожской области погиб военкор Иван Зуев при ударе украинского БПЛА по съемочной группе МИА "Россия сегодня". Тогда он выполнял журналистское задание. Кроме того, тяжелые ранения получил военкор Юрий Войткевич, который не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках.

По факту произошедшего было возбуждено дело об убийстве и покушении на убийство, а также о воспрепятствовании законной деятельности журналистов.

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