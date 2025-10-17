СК РФ завел дело после гибели военкора РИА Новости Зуева и ранения его коллеги Войткевича

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Возбуждено уголовное дело по факту украинской атаки на съемочную группу МИА "Россия сегодня" в Запорожской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, ее слова передает пресс-служба ведомства.

Дело заведено по статьям об убийстве и покушении на убийство, а также о воспрепятствовании законной деятельности журналистов.

В настоящее время следователи принимают меры для того, чтобы установить и привлечь к уголовной ответственности причастных к этому преступлению лиц из числа представителей вооруженных формирований Украины.

Военкор Иван Зуев погиб 16 октября в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника по съемочной группе МИА "Россия сегодня". В этот момент он выполнял журналистское задание.

Кроме того, тяжелые ранения получил военкор Юрий Войткевич, который на протяжении долгого времени работал в РИА Новости и не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Профессионализм Зуева тоже был отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента.

Коллектив медиагруппы "Россия сегодня" принес соболезнования родным Зуева, а также пожелал выздоровления Войткевичу. Соболезнования также выразил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что военкоры работали в регионе с 2022 года.