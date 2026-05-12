12 мая, 13:49

Технологии

Столичный суд оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 млн рублей

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Организация Telegram Messenger Inc. признана виновной в нарушении порядка блокировки информации и информационных ресурсов, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с российским законодательством.

Ранее по этой же статье КоАП РФ компанию оштрафовали на 7 миллионов рублей. Тогда претензии были связаны с неудалением информации, содержащей призывы к экстремистской деятельности, а также порнографию или наркотические средства.

Более того, к административной ответственности привлекли Google LLC. Корпорации предписали выплатить 15,2 миллиона рублей.

