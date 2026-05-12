Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 18:06

Политика

Лаос подарит России слонят по кличке Удача и Сахар

Фото: телеграм-канал "Посольство России в Лаосе"

Лаос по указу президента республики Тхонглуа Сисулита подарит России двух самок слонов по кличке Фовин ("Удача") и Намтан ("Сахар"). Об этом сообщило посольство РФ в стране в своем телеграм-канале.

"Посол России Сергей Жесткий и министр сельского хозяйства и окружающей среды ЛНДР (Линкхам) Дуангсаван совместно посетили карантинную площадку в пригороде Вьентьяна, где находятся два слоненка", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в дипмиссии, слон является одним из символов Лаоса. Он ассоциируется с силой, процветанием и традицией.

Ранее сообщалось, что в Московский зоопарк из Китая приедут золотые обезьяны. Вид обитает в горных лесах центрального Китая. От других приматов этих обезьян отличает оранжево-золотистая шерсть, бледно-голубая мордочка и курносый нос. Вид находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу.

Читайте также


животныеполитика

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика