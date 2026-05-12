Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 18:56

Политика

В Госдуму внесли законопроект о выплатах неработающим родителям с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму проект закона о введении ежемесячного пособия для неработающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Документ опубликован в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Пособие планируется выплачивать с рождения второго и последующих детей до достижения каждым ребенком семи лет.

Кроме того, законопроект предлагает установить размер выплат. Пособие должно быть не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет 27 093 рубля. Выплата будет производиться из средств федбюджета Фондом пенсионного и социального страхования РФ.

Авторы инициативы отметили, что такая мера поддержки направлена на снижение финансовой нагрузки на семьи, укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации в стране. В случае принятия закон вступит в силу 1 января следующего года.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что для кардинального улучшения демографической ситуации в России нужно увеличить госрасходы на программы повышения рождаемости с нынешних 1,5 до 3% ВВП. По его мнению, без серьезных финансовых вложений переломить негативный тренд невозможно.

С 22 мая многодетные семьи смогут получать единое пособие при превышении дохода

Читайте также


политикаобщество

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика