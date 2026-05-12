В Госдуму внесли законопроект о выплатах неработающим родителям с детьми

Депутаты от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму проект закона о введении ежемесячного пособия для неработающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Документ опубликован в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Пособие планируется выплачивать с рождения второго и последующих детей до достижения каждым ребенком семи лет.

Кроме того, законопроект предлагает установить размер выплат. Пособие должно быть не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет 27 093 рубля. Выплата будет производиться из средств федбюджета Фондом пенсионного и социального страхования РФ.

Авторы инициативы отметили, что такая мера поддержки направлена на снижение финансовой нагрузки на семьи, укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации в стране. В случае принятия закон вступит в силу 1 января следующего года.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что для кардинального улучшения демографической ситуации в России нужно увеличить госрасходы на программы повышения рождаемости с нынешних 1,5 до 3% ВВП. По его мнению, без серьезных финансовых вложений переломить негативный тренд невозможно.