12 мая, 20:07

Происшествия

Пожар в ангаре в Долгопрудном локализован на площади 1,6 тыс "квадратов"

Фото: МАХ/"МЧС Московской области"

Пожар в ангаре в подмосковном Долгопрудном локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Возгорание произошло по адресу проезд Строителей, дом 3, вечером 12 мая. Сперва его площадь составляла 600 квадратных метров. Однако позже она увеличилась до 1 600.

Кроме того, огонь перешел на соседнее строение. Его быстрому распространению способствует высокая пожарная нагрузка внутри ангара. В тушении задействованы более 70 сотрудников пожарной службы и 22 единицы техники.

Ранее пожар произошел в складском корпусе мебельного предприятия в Ленинградской области. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы 46 сотрудников МЧС и 19 единиц спецтехники.

