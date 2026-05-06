00:59

Происшествия

Пожар на площади 700 квадратных метров произошел в многоквартирном доме в Дагестане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в четырехэтажном многоквартирном доме на улице 1-я Селекционная в Хасавюрте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

Изначально площадь пожара составила 160 квадратных метров. Однако огонь быстро распространился, и вскоре площадь возгорания достигла 700 квадратных метров.

Прибывшим пожарным удалось локализовать огонь. Из горящего здания были эвакуированы 30 человек. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее 14 домов сгорели в селе Красноярского края из-за неосторожного обращения с огнем. В региональной прокуратуре выяснили, что местный житель устроил пожар во время растопки печи. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал.

