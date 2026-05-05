Маркетолог Новиков: эффект от изменения в перечне параллельного импорта будет к осени

Компьютеры и комплектующие популярных брендов исключат из списка параллельного импорта с 27 мая 2026 года. Как это отразится на рынке и потребителях, разбиралась Москва 24.

Без техники?

Компьютеры и комплектующие таких брендов, как Acer, Asus, Fujitsu, HP, Hitachi, IBM, Intel, Kingston, Samsung и Toshiba, исключат из перечня параллельного импорта с 27 мая 2026 года. Изменения ранее утвердил Минпромторг. Кроме того, в 2025 году из перечня были выведены ноутбуки HP и Fujitsu.

В министерстве подчеркнули, что подобные меры не приведут к сокращению ассортимента техники на российском рынке и создадут спрос на отечественную продукцию.



из сообщения Минпромторга Аналогичные товарные позиции, исключаемые из перечня "параллельного импорта", представлены российскими производителями в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Таким образом, исключение данных позиций – компьютеры, ноутбуки, накопители, серверы и СХД– из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке Российской Федерации товаров.

Кроме того, из списка уберут товары брендов Ricon, Biorepair, Amazone, Oral-B, Braun, Trimble и Spin Master. При этом в России продолжит действовать параллельный импорт на смартфоны Apple, Motorola, Nokia, Samsung, Sony, а также брендов Asus, Google Pixel, ZTE, HP и других. В то же время должны соблюдаться требования к безопасности и оригинальности техники, подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что полностью отменять параллельный импорт в России пока рано, так как отдельные позиции по-прежнему востребованы. Однако с развитием отечественного производства интерес к механизму постепенно снижается, подчеркнул он. По прогнозам ведомства, ежемесячный объем параллельного импорта на уровне 1–1,5 миллиарда долларов сохранится и в 2026 году.

Рынок изменится?

По мнению маркетолога, члена гильдии маркетологов Игоря Новикова, изменения в механизме параллельного импорта сократят ассортимент на эти позиции. В беседе с Москвой 24 он согласился, что одной из причин нововведений может стать попытка увеличить сбыт техники российских компаний.

"В целом покупатели поймут, что на рынке есть другие, ранее не замечаемые ими продукты, которые обладают иными качественными характеристиками. На бумаге они могут быть сопоставимы, но опыт фактической эксплуатации появится только потом", – сказал эксперт.

По его мнению, простые пользователи столкнутся с этим в меньшей мере, потому как до сих пор идут поставки техники через серый импорт для частных нужд. В первую очередь новые меры скажутся на компаниях, которые закупают реестровое оборудование для государственного сектора.





Игорь Новиков маркетолог, член гильдии маркетологов На сегодняшний день в связи с волатильностью рубля и нестабильным курсом запас техники и комплектующих не держится на складах более трех месяцев. Поэтому, думаю, можно будет увидеть эффект от этого решения к началу учебного года.

Скидочных предложений вряд ли будет много, но и существенного роста цен может не последовать, пока не опубликована стоимость российских аналогов, заключил Новиков.

В то же время основатель и ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с телеканалом Москва 24 отметил, что те или иные позиции могут исключаться из списка параллельного импорта, исходя из конкретной ситуации. В частности, если производитель решил официально вернуться на российский рынок, ему нужно "расчистить место под себя".

"Он хочет быть единым окном, через которое товар поступает в Россию. В списке есть другие бренды, которые в РФ не вернулись. Для них наступает ситуация, когда их товар может поступить, только минуя официальные каналы. Что закрывает для них любые тендеры", – подчеркнул Муртазин.

При этом IT-эксперт Антон Аверьянов обратил внимание, что речь идет не о полной отмене параллельного импорта, а о постепенной перенастройке.

"Изначально механизм вводился как экстренная мера для насыщения рынка в условиях разрыва привычных цепочек поставок. Сейчас ситуация изменилась. По ряду товарных категорий выстроены альтернативные каналы через третьи страны, появились новые дистрибьюторы, часть брендов фактически вернулась в косвенном формате", – сказал Аверьянов Москве 24.

В этих условиях, скорее всего, государство считает избыточным сохранять разрешение на параллельный импорт там, где ассортимент и так есть, уточнил он.





Антон Аверьянов IT-эксперт Механизм напрямую конкурирует с локальным производством и сборкой, особенно в сегментах бытовой техники, электроники и расходных материалов. Пока рынок был в дефиците, это не имело значения. Но по мере его насыщения такая конкуренция начинает сдерживать развитие локальных игроков. Сокращение перечня – это способ расчистить для них рынок, пусть и не полностью.

Также, по мнению специалиста, параллельный импорт сложнее администрировать: он дает меньше прозрачности по налогам и качеству продукции.

"Для крупных сетей и системных импортеров это также зона юридических рисков, поскольку правообладатели продолжают защищать свои интересы. В итоге мы можем получить более структурированный, но менее разнообразный рынок. Ассортимент, вероятно, уменьшится, а цены будут менее конкурентными", – уточнил Аверьянов.

При этом президент Московской коллегии адвокатов Павел Агиев в разговоре с телеканалом Москва 24 разъяснил ситуацию, когда россияне специально едут за рубеж для покупки иностранной техники. В частности, если гражданин ввозит один ноутбук, никаких вопросов на таможне не возникнет. Однако, когда он постоянно перевозит технику, это может быть признано предпринимательской деятельностью. В таком случае человека могут оштрафовать, а партию продукции – изъять, заключил Агиев.

