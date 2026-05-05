Москвичей призвали быть внимательными за рулем из-за непогоды

Столичным водителям следует быть внимательными из-за непогоды. К этому призвала пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Автомобилистов попросили не отвлекаться на телефон, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, избегать резких маневров и не парковать машину около деревьев и шатких конструкций.

В свою очередь, пешеходам необходимо помнить о том, что из-за дождя видимость на дороге ухудшается. Перед переходом дороги горожанам рекомендовали дождаться полной остановки автомобилей.

Дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в столице 5 мая. Согласно прогнозам, непогода продлится до 18:00.

В связи с этим до 18:00 6 мая в городе действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально и для Московской области.