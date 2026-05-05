Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 16:55

Политика

Медведев назвал единство фронта и тыла главной чертой характера россиян

Фото: kremlin.ru

Народ России во все времена отличала особая внутренняя связь между теми, кто сражается, и теми, кто обеспечивает им опору в глубоком тылу. Об этом заявил зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в рамках акции "Храним огонь Победы".

"Единство фронта и тыла, сплав мужества, труда и веры всегда были главными чертами характера нашей нации, нашего народа", – сказал Медведев.

Акция прошла одновременно в 12 регионах страны. Фракция совместно с "Газпромом" организовала синхронное подключение военных мемориалов к сетевому природному газу. Центральной площадкой стал мемориал "Аллея памяти" в Торжке Тверской области.

Ранее сообщалось, что в честь 81-й годовщины Победы проект "Молодежь Москвы" подготовил серию мероприятий, включающую выставки, экскурсии, патриотические концерты и возложение цветов у памятников героям Великой Отечественной войны.

Например, акция "Голоса Победы" пройдет с 5 по 7 мая на станциях метро "Таганская" и "Мичуринский проспект". Юные москвичи исполнят патриотические песни, в том числе "Журавли", "Закаты алые", "Темная ночь".

Читайте также


политикаобществоДень Победы

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика