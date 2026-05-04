Врач Чернышова предупредила дачников о риске заразиться столбняком

Российских дачников предупредили о серьезной болезни – геморрагической лихорадке с почечным синдромом: как сообщили СМИ, риск заболеть увеличивается именно весной. Чем опасен вирус и как от него защититься, разбиралась Москва 24.

Инфекция от мышей

Российские садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) на своих участках. Как уточнил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров, у данного заболевания есть общее название – хантавирусная инфекция.

"В Подмосковье она практически не распространена, однако, как только заканчивается граница Московской области, инфекция нарастает. Причина этого не совсем ясна", – добавил он.

Эксперт уточнил, что эта лихорадка часто встречается по берегам Волги, также немало тяжелых форм в регионах Дальнего Востока.





Владимир Никифоров заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Вероятность заболеть особенно повышается весной. Резервуарными хозяевами (существа, которые растят в себе вирус, но сами не болеют) являются мышевидные грызуны – рыжие полевки, полевые мыши, а также домашние серые мыши.

Зимой грызуны в поисках корма выходят из лесов и расползаются по дачам, а данный вирус выделяют с экскрементами. Кроме того, он довольно долго сохраняется в окружающей среде, предупредил эксперт.

"Например, когда люди приезжают на дачу, открывают окна, начинают подметать пол, убирать мусор, они поднимают в воздух пыль, содержащую в себе микрочастицы кала и мочи. Это опасно, так как вирус передается в том числе воздушно-капельным путем – через дыхание", – добавил Никифоров.

Второй вариант заражения – массовый выезд на шашлыки на лесные поляны. Грызуны могут унюхать пищу, пробежаться по еде. Здесь уже может реализоваться путь заражения через желудочно-кишечный тракт.

"Болезнь крайне неприятная – начинается резкий подскок температуры, очень сильная головная боль. Довольно быстро появляется боль в пояснице. Уменьшается объем мочи, может появиться геморрагическая сыпь, токсико-инфекционный шок, острая почечная недостаточность", – обратил внимание врач.

Есть разные штаммы возбудителя: на Дальнем Востоке он агрессивный – может давать 10% летальности и больше. На европейской части – средней тяжести, от него обычно не умирают, хотя единичные случаи бывают, уточнил Никифоров.

"Прямого противовирусного препарата, к сожалению, нет. Можно убрать симптомы интоксикации, искусственно заменить аппаратом почку. Это патогенетическое лечение: напрямую вирус не уничтожают, а пытаются нивелировать те процессы, которые он вызвал. Единственным плюсом ГЛПС является то, что от человека к человеку она не передается", – добавил эксперт.

В связи с этим врач – аллерголог-иммунолог, детский пульмонолог Екатерина Чернышова рекомендовала проводить дачную уборку не просто в маске, а в качественном респираторе и обязательно в плотных перчатках на руках.

"Не надо мести веником пыль, чтобы она поднималась в воздух: ее нужно сразу собрать влажной тряпкой, иначе можно вдохнуть остатки выделений больных мышей. Кстати, мыши могут заразить и ежей, поэтому категорически не разрешается брать их в руки", – добавила она.

Дачные опасности

Помимо этого, по мнению Екатерины Чернышовой, дачников в любое время года подстерегают травмы. В особенности это часто случается после зимы с людьми, которые сидели дома все холодное время года, приехали на участок и тут же начинают активно работать. Непривычная физическая нагрузка приводит к тому, что появляются боли в мышцах, пояснице, суставах.

"Поэтому важно начинать работу дозированно, желательно ежедневно начинать день с зарядки и стараться делать все осознанно, вдумчиво, без резких лишних движений", – пояснила она.

На втором месте, по мнению эксперта, – погрешности с диетой.

"Сейчас майские праздники, шашлыки. Может быть обострение холецистита или панкреатита либо других заболеваний желудочно-кишечного тракта на фоне переедания жирной, жареной еды, особенно в сочетании с алкоголем. Здесь важно соблюдать умеренность, побольше разбавлять жареное мясо овощами и, если есть хроническое заболевание, принимать таблетки, которые рекомендовал доктор", – добавила специалист.

Третье – пищевые отравления. Садоводы привозят с собой еду, но холодильника на участке часто нет. Пищу оставляют на солнце, а вечером едят ее. За это время туда могут попасть микробы, размножиться и вызвать пищевую токсикоинфекцию.





Екатерина Чернышова врач – аллерголог-иммунолог, детский пульмонолог Самое страшное, что может случиться с дачником, – это столбняк. Если микробы попали в рану, как правило, с землей или ржавыми инструментами, без наличия иммунитета к столбняку может развиться очень тяжелое, опасное заболевание.

Она напомнила, что почти всем делали в школе прививку от столбняка, однако любую рану на даче все равно необходимо сразу промыть большим количеством чистой воды, наложить стерильную повязку или хотя бы замотать место чистым бинтом. После нужно экстренно поехать в медицинское учреждение, где окажут необходимую помощь.

"По поводу укусов насекомых. Нужно стараться не наносить на себя привлекающие насекомых косметические средства (например с цветочным запахом), чтобы избежать укусов. Плюс иметь с собой средства от аллергии: антигистаминные таблетки и мазь с антигистаминным эффектом", – уточнила Чернышова.

Также опасность несут змеи: после любого укуса надо как можно скорее добраться до медицинского учреждения.

"Не надо самому ставить диагноз, гадать – ядовитая она или нет. В идеале хотя бы сфотографировать змею, чтобы было представление, какая она. Без врача не обойтись: если это ядовитый вид, важно быстро получить противоядие. Счет идет на часы, если не на минуты. Не надо ждать, когда это само пройдет, не надо самому отсасывать яд из ранки – это тоже опасно и, скажем так, неэффективно", – пояснила врач.

При этом змеи не настолько агрессивны, чтобы нападать ни с того ни с сего. При встрече с ними эксперт посоветовала замереть и дать им возможность уползти.