Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 мая, 08:00

Спорт
Главная / Истории /

Фитнес-эксперт Каневский посоветовал проводить разминку перед началом работ в огороде

Майская разминка: как превратить дачные работы в тренировку

В этом году майские выходные пройдут с 1-го по 3-е и с 9-го по 11-е числа. Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, сколько калорий можно потратить, занимаясь дачными работами, а также как изменить рацион питания, чтобы не набрать за праздники лишний вес.

Фото: 123RF.com/compuinfoto

В этому году зима в столичном регионе запомнилась всем невероятным количеством снега. Его было так много, что стало появляться большое количество материалов о том, что уборка снега – это отличный вариант тренировки. Мол, и никакой фитнес-клуб не нужен.

Дальше можно было увидеть не только некую статистику по объему убранного снега и сожженным калориям, но и рекомендации по технике безопасности, ведь для многих этот вид деятельности мог закончиться травмой, особенно спины.

В свою очередь, майские праздники – начало сезона дачных работ, где уровень и объем нагрузки может быть не меньше, чем при очистке снега, а значит, здесь тоже нужно придерживаться ряда правил, в том числе, чтобы не получить травму.

На что стоит обратить внимание – разберем в этом материале.

Для начала нужно понять, что работа на даче – это действительно серьезная физическая активность с высокими рисками травматизации. Поэтому, если у вас, например, есть проблемы со стороны опорно-двигательного аппарата, особенно позвоночника, то от ряда работ лучше отказаться.

Фото: depositphotos/Leonid_Shtandel

Например, не рекомендуется колка дров, перенос вилами травы или листвы, а также долгое нахождение в положении наклона при обработке земли. Во всех остальных случаях стоит придерживаться ряда рекомендаций.

Если вам предстоит большой объем работ, обязательно сделайте легкую разминку. Это может быть суставная гимнастика и легкая растяжка. Такие движения повысят мобильность суставов, а также улучшат кровоток.

Старайтесь чередовать виды деятельности, чтобы нагрузка распределилась равномерно и не возникло перенапряжения в мышцах из-за одного и того же движения. Например, как при окучивании земли.

Перед началом работ о

Фото: 123RF.com/bogdanphoto

бязательно поешьте, в идеале сложные углеводы, чтобы было достаточно энергии для длительного труда.

Не забывайте пить воду. Если на улице слишком жарко, необходимо надевать головной убор и использовать солнцезащитные кремы. Если же чувствуете четко выраженный дискомфорт или сильную усталость, то любой вид работ лучше оставить.

Сколько же в итоге сжигает калорий работа на даче?

Как правило, в начале сезона основной вид работ – это уборка листьев. Здесь за час активной деятельности можно сжечь до 450 калорий. Лично мое любимое занятие – колка дров, которая может сжечь до 600 калорий за час, что с точки зрения фитнеса является очень хорошим результатом. Не зря многие боксеры часто используют колку дров как элемент тренировки. Она развивает силу и выносливость, вовлекает в работу большой мышечный массив, а также развивает координацию.

Фото: 123RF.com/photojuli

Еще интенсивный вид деятельности – вскапывание земли лопатой. Здесь за час работы можно сжечь до 700 калорий. К слову, как и с уборкой снега: старайтесь менять руки, чтобы равномерно распределять нагрузку.

Косьба травы – тоже интенсивный вид деятельности, который способен сжечь до 600 калорий в час. А вот если косить траву газонокосилкой, то потеряете не больше 200. В свою очередь, прополка с тяпкой "заберет" около 300 калорий за час.

Как не сложно догадаться, работа по уходу за дачным участком – действительно энергозатратное мероприятие. При этом важно понимать, что такой вид деятельности нельзя рассматривать как полноценную тренировку, так как тренировка направлена на развитие конкретных качеств человека. Да, пока вы приводите участок в порядок, вы действительно сжигаете много калорий, но это не сделает из вас мастера спорта.

Также, к сожалению, для дачного отдыха характерны не только разного рода работы, но и обильные застолья, в том числе с большим количеством жирного мяса (свинина), соусов на основе майонеза, соленых продуктов, алкоголя, а также сладких напитков.

Такая "диета" крайне негативно сказывается на работе пищеварительной системы, способствует увеличению жировых отложений, дает повышенную нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему.

Фото: 123RF.com/soyibakter


Поэтому, если вам важно действительно отдохнуть, а не испортить самочувствие, лучше поменять "традиционный" для дачи рацион. Например:

  • отдайте предпочтение для шашлыка нежирным видам мяса или рыбы;
  • выбирайте свежие овощи. Если вы делаете салаты, то не добавляйте в них много соли, а в качестве заправки используйте оливковое или рапсовое масло;
  • откажитесь от сладких напитков – можно сделать домашний компот без добавления сахара;
  • сделать соус на основе греческого йогурта с добавлением специй;
  • если речь идет об алкоголе, то важно существенно уменьшить его объем в употреблении, а в идеале – отказаться совсем.

То есть сделать начало сезона на даче можно действительно полезным и безопасным, если соблюдать вышеперечисленные рекомендации.

Читайте также


Каневский Эдуард

спортистории

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика