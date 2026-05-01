Фитнес-эксперт Каневский посоветовал проводить разминку перед началом работ в огороде

В этом году майские выходные пройдут с 1-го по 3-е и с 9-го по 11-е числа. Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, сколько калорий можно потратить, занимаясь дачными работами, а также как изменить рацион питания, чтобы не набрать за праздники лишний вес.

В этому году зима в столичном регионе запомнилась всем невероятным количеством снега. Его было так много, что стало появляться большое количество материалов о том, что уборка снега – это отличный вариант тренировки. Мол, и никакой фитнес-клуб не нужен.

Дальше можно было увидеть не только некую статистику по объему убранного снега и сожженным калориям, но и рекомендации по технике безопасности, ведь для многих этот вид деятельности мог закончиться травмой, особенно спины.

В свою очередь, майские праздники – начало сезона дачных работ, где уровень и объем нагрузки может быть не меньше, чем при очистке снега, а значит, здесь тоже нужно придерживаться ряда правил, в том числе, чтобы не получить травму.

На что стоит обратить внимание – разберем в этом материале.

Для начала нужно понять, что работа на даче – это действительно серьезная физическая активность с высокими рисками травматизации. Поэтому, если у вас, например, есть проблемы со стороны опорно-двигательного аппарата, особенно позвоночника, то от ряда работ лучше отказаться.



Например, не рекомендуется колка дров, перенос вилами травы или листвы, а также долгое нахождение в положении наклона при обработке земли. Во всех остальных случаях стоит придерживаться ряда рекомендаций.

Если вам предстоит большой объем работ, обязательно сделайте легкую разминку. Это может быть суставная гимнастика и легкая растяжка. Такие движения повысят мобильность суставов, а также улучшат кровоток.

Старайтесь чередовать виды деятельности, чтобы нагрузка распределилась равномерно и не возникло перенапряжения в мышцах из-за одного и того же движения. Например, как при окучивании земли.

Перед началом работ о

бязательно поешьте, в идеале сложные углеводы, чтобы было достаточно энергии для длительного труда.

Не забывайте пить воду. Если на улице слишком жарко, необходимо надевать головной убор и использовать солнцезащитные кремы. Если же чувствуете четко выраженный дискомфорт или сильную усталость, то любой вид работ лучше оставить.

Сколько же в итоге сжигает калорий работа на даче?

Как правило, в начале сезона основной вид работ – это уборка листьев. Здесь за час активной деятельности можно сжечь до 450 калорий. Лично мое любимое занятие – колка дров, которая может сжечь до 600 калорий за час, что с точки зрения фитнеса является очень хорошим результатом. Не зря многие боксеры часто используют колку дров как элемент тренировки. Она развивает силу и выносливость, вовлекает в работу большой мышечный массив, а также развивает координацию.



Еще интенсивный вид деятельности – вскапывание земли лопатой. Здесь за час работы можно сжечь до 700 калорий. К слову, как и с уборкой снега: старайтесь менять руки, чтобы равномерно распределять нагрузку.

Косьба травы – тоже интенсивный вид деятельности, который способен сжечь до 600 калорий в час. А вот если косить траву газонокосилкой, то потеряете не больше 200. В свою очередь, прополка с тяпкой "заберет" около 300 калорий за час.

Как не сложно догадаться, работа по уходу за дачным участком – действительно энергозатратное мероприятие. При этом важно понимать, что такой вид деятельности нельзя рассматривать как полноценную тренировку, так как тренировка направлена на развитие конкретных качеств человека. Да, пока вы приводите участок в порядок, вы действительно сжигаете много калорий, но это не сделает из вас мастера спорта.

Также, к сожалению, для дачного отдыха характерны не только разного рода работы, но и обильные застолья, в том числе с большим количеством жирного мяса (свинина), соусов на основе майонеза, соленых продуктов, алкоголя, а также сладких напитков.

Такая "диета" крайне негативно сказывается на работе пищеварительной системы, способствует увеличению жировых отложений, дает повышенную нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему.



Поэтому, если вам важно действительно отдохнуть, а не испортить самочувствие, лучше поменять "традиционный" для дачи рацион. Например:



отдайте предпочтение для шашлыка нежирным видам мяса или рыбы;

выбирайте свежие овощи. Если вы делаете салаты, то не добавляйте в них много соли, а в качестве заправки используйте оливковое или рапсовое масло;

откажитесь от сладких напитков – можно сделать домашний компот без добавления сахара;

сделать соус на основе греческого йогурта с добавлением специй;

если речь идет об алкоголе, то важно существенно уменьшить его объем в употреблении, а в идеале – отказаться совсем.

То есть сделать начало сезона на даче можно действительно полезным и безопасным, если соблюдать вышеперечисленные рекомендации.