Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Новости

Новости

30 апреля, 14:39

Общество
Маркетолог Новиков объяснил, почему россияне начали разводить цыплят в квартирах

Мини-ферма: почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев

Россияне начали скупать цыплят в качестве домашних питомцев или инкубаторы для их выращивания – тренд завирусился в соцсетях. С чем связана такая тенденция и что она означает, разбиралась Москва 24.

"Он миленький"

Фото: tiktok.com/lubalova; nadinochka_vrk; sasha_bosh

В Сети завирусился тренд на заведение дома цыплят или покупку инкубаторов для их выращивания. При этом некоторые пользователи честно признались, что не совсем понимают, что делать дальше с таким питомцем.

Завела себе цыпленка. Зачем – не знаю, но он миленький. Растить до максимального возраста не планируется, чуть позже он будет отдан кому-нибудь в "добрые руки". За время его нахождения постоянно принимал человека за маму-курицу: бегает рядом, не отходит ни на шаг, а если теряет, то громко орет.
пользователь Сети

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми: в таком случае процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер, утверждают пользователи.

"Второй день дочка носится, как курица, с этими двумя яйцами: греет их, дает имена, ведет записи. Сначала просила лампу просто для них, а теперь решила, что инкубатор – более надежный вариант. Он кстати, самый простой, стоит 8 000 рублей. Заказала себе в качестве подарка на день рождения", – поделился историей комментатор.

К таким питомцам привязываются ничуть не меньше, чем к кошкам или собакам, уверяют владельцы. Причем некоторые заводчики начинают очеловечивать птиц: например, куриц выгуливают в колясках и наряжают.

Рынок уже отреагировал на подобный спрос: в продаже появились специальные подгузники для кур, а также шляпы, шапки, стильные ботинки, шлейки и даже коляски для прогулок. Стоимость подобных товаров на российских маркетплейсах начинается от 150 рублей. Цены на инкубаторы варьируются в зависимости от модели и количества яиц, которые в него помещаются. В среднем они составляют от 1 500 до 12 000 рублей.

"Эффект заражения"

Фото: 123RF.com/wirestock

По мнению практикующего психолога, преподавателя психологии, детского нейропсихолога Киры Макаровой, в тренде на заведение цыплят в квартирах нет ничего необычного. В разговоре с Москвой 24 эксперт подчеркнула, что сам процесс выращивания птенца в инкубаторе может быть познавателен для ребенка: он видит, как с каждым днем развивается жизнь, какие процессы для этого необходимы.

Некоторые всегда ищут чего-то нового, а потом срабатывает эффект заражения: один придумал, другой увидел и захотел, и так появляется цепочка. Причем подхватывают идею не только дети, но и родители. Когда семья вместе выращивает цыпленка из инкубатора, это сближает всех участников процесса. Если условия в квартире позволяют и мамы с папами не против, то почему бы и не завести такого питомца.
Кира Макарова
практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог

Однако перед тем, как решиться на такой шаг, семье важно четко осознавать, с какими издержками можно столкнуться. Главный вопрос – распределение ответственности: многие родители приобретают питомца, но выдвигают условие, что ухаживать за ним будет ребенок. Движимый желанием получить животное, тот соглашается, однако в силу возрастных особенностей не может в полной мере справляться с этой обязанностью, отметила психолог.

"В итоге взрослые упрекают ребенка в невыполнении обещаний, а дети оказываются в ситуации, которая им не по силам. Поэтому суть вопроса не в том, курица перед нами, кошка или собака, а в том, осознают ли родители, для кого на самом деле совершают покупку и готовы ли принять на себя всю полноту заботы", – предупредила Макарова.

По ее словам, необходимо четко понимать, что существует возрастной предел, выше которого младший член семьи просто не способен отвечать за другое существо.

"Оптимальный рубеж – семь лет. В этот период активно формируется познавательная сфера, дети становятся способными к анализу и целенаправленному наблюдению, в психике происходят важнейшие перестройки", – уточнила эксперт.

Преодолев кризис семи лет, ребенок обретает большую восприимчивость к изучению окружающего мира, а его взаимодействие с домашними животными становится более ответственным и гуманным. Если же дети наряжают куриц и выводят их гулять на шлейке, это тоже вариант нормы. Главное, чтобы такие действия не вредили животному, добавила эксперт.

"Важен вопрос здравомыслия: сначала стоит уточнить у ветеринаров, насколько адекватны какие-либо действия по отношению к определенному виду", – заключила психолог.

Маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков в беседе с Москвой 24 уточнил, что содержание домашних животных, отличных от кошек, собак, рыб или типичных грызунов, достаточно популярно последние десять лет. Чаще всего это могут быть курицы, голуби и даже гуси: благодаря тому, что некоторые заводят необычных питомцев, появляются все необходимые атрибуты для их содержания. В том числе одежда и даже такие предметы гигиены, как подгузники. Классическая ситуация, когда спрос рождает предложение, указал эксперт.

"На самом деле курицу как домашнего животного держала еще моя мама, будучи ребенком, причем в обычной московской квартире. Тогда это был еще более экзотичный опыт, однако о таком мало кто знал из-за отсутствия социальных сетей", – поделился личной историей специалист.

Прогнозировать длительность такого тренда сложно, поскольку это не массовое явление, а скорее нишевая история, которую раскрутили в блогосфере – главным образом за счет коротких видео. Сейчас будет происходить информационный всплеск, а года через два, как и с другими экзотическими питомцами, это забудется.
Игорь Новиков
маркетолог, член гильдии маркетологов

Также эксперт предупредил, с какими трудностями могут столкнуться будущие владельцы.

"Курицы не ходят в отведенное место в туалет, поэтому обязательно придется покупать специальные подгузники. Также нужно быть готовым к тому, что в поиске еды курица или петух может копать цветочные горшки, разорять миски собак или кошек, раскидывать корм. И не менее важное – не все ветврачи имеют орнитологическое образование и умеют работать с птицами, если животное заболеет", – уточнил Новиков.

Он также отметил, что расходы на курицу примерно такие же, как на попугая. Например, на корм может уйти от 200–300 рублей в месяц, однако верхнего предела нет, заключил маркетолог.

Какасьева Александра

обществоживотныеистории

