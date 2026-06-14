CNN Brasil: певец Оливер Три погиб при столкновении двух вертолетов в Рио-де-Жанейро

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Американский певец Оливер Три погиб в результате авиакатастрофы в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает CNN Brasil со ссылкой на гражданскую полицию Рио-де-Жанейро.

Три имел почти 20 миллионов подписчиков в соцсетях, а на Spotify у него было свыше 11 миллионов ежемесячных слушателей. В первую очередь он был известен своими хитами Life Goes On и Miss You.

Всего жертвами стали шесть человек. Пятеро из них были в одном вертолете, а еще один погибший был пилотом второго воздушного судна. В числе погибших оба пилота вертолетов, американский музыкант, а также еще трое человек: аргентинский блогер Гаспар Прим Диас, известный как Gaspi, аргентинский режиссер музыкальных клипов Лукас Виньяле и бразильский музыкальный продюсер Лукас Бриту Шавис, известный как Лукас Фрота.

Трагедия произошла на юго-западе Рио-де-Жанейро. По данным очевидцев, оба вертолета столкнулись в воздухе. Затем воздушные средства упали на стоянку автомобилей, из-за чего начался пожар. Огонь распространился на стоящие рядом электромобили.

