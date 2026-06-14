Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 21:50

Происшествия
Главная / Новости /

CNN Brasil: певец Оливер Три погиб при столкновении двух вертолетов в Рио-де-Жанейро

Певец Оливер Три погиб при столкновении двух вертолетов в Рио-де-Жанейро – СМИ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/olivertree

Американский певец Оливер Три погиб в результате авиакатастрофы в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает CNN Brasil со ссылкой на гражданскую полицию Рио-де-Жанейро.

Три имел почти 20 миллионов подписчиков в соцсетях, а на Spotify у него было свыше 11 миллионов ежемесячных слушателей. В первую очередь он был известен своими хитами Life Goes On и Miss You.

Всего жертвами стали шесть человек. Пятеро из них были в одном вертолете, а еще один погибший был пилотом второго воздушного судна. В числе погибших оба пилота вертолетов, американский музыкант, а также еще трое человек: аргентинский блогер Гаспар Прим Диас, известный как Gaspi, аргентинский режиссер музыкальных клипов Лукас Виньяле и бразильский музыкальный продюсер Лукас Бриту Шавис, известный как Лукас Фрота.

Трагедия произошла на юго-западе Рио-де-Жанейро. По данным очевидцев, оба вертолета столкнулись в воздухе. Затем воздушные средства упали на стоянку автомобилей, из-за чего начался пожар. Огонь распространился на стоящие рядом электромобили.

Читайте также


происшествияшоу-бизнесза рубежом

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика