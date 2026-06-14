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14 июня, 18:29

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G1: шесть человек погибли в результате столкновения двух вертолетов в Бразилии

Шесть человек погибли в результате столкновения двух вертолетов в Бразилии – СМИ

Фото: depositphotos/whitelook​

Шесть человек погибли при столкновении двух вертолетов в Бразилии, передает новостной канал G1.

Личности погибших еще не установлены. Уточняется, что инцидент произошел на юго-западе Рио-де-Жанейро. По данным очевидцев, вертолеты столкнулись в воздухе.

При падении одно из воздушных средств сдетонировало. Огонь распространился на стоящие рядом электромобили, что привело к новым взрывам. Второй вертолет упал на территорию, которую арендовал автосалон.

Ранее вертолет разбился в окрестностях города Оукхэмптон на юго-западе Англии. Летательный аппарат упал в поле на территории деревни Сортон-даун в ночь с 2 на 3 июня. Специалисты пока не установили точную причину ЧП.

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