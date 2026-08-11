Вспышка Эболы в ДРК могла начаться с передачи вируса от животного

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Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) спровоцирована новым вариантом вируса Бундибугио, который, предположительно, перешел к человеку от животного. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine.

Ученые изучили 22 генома вируса из образцов пациентов из ДРК и Уганды. Исследование показало, что нынешние варианты образуют отдельную генетическую группу и сильно отличаются от тех, что вызывали вспышки в 2007–2008 годах в Уганде и в 2012 году на северо-востоке ДРК.

"Эти данные указывают на случай передачи вируса от животного человеку, а не на возобновление прежних вспышек, вызванное сохранением старых вариантов вируса", – говорится в исследовании.

При этом источник вспышки среди животных установить не удалось.

Вспышка Эболы в ДРК произошла в мае. Позднее Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию чрезвычайной ситуацией.

По последним данным, от заболевания умерли 1 405 человек. Общее число заболевших Эболой составляло около 3,2 тысячи местных жителей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о готовности России готова начать серийный выпуск вакцины против нового штамма лихорадки. Как рассказал директор департамента государств Африки МИД России Анатолий Башкин, африканские государства выразили заинтересованность в приобретении данного лекарства.