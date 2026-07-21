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21 июля, 20:23

Общество

Три человека умерли от хантавируса в Венесуэле

Фото: 123RF.com/gpointstudio

Три человека с подтвержденным диагнозом "хантавирус" умерли в штате Ансоатеги в Венесуэле. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

В ведомстве подчеркнули, что случаев передачи инфекции от человека к человеку в стране не зафиксировано. По данным Минздрава, вирус распространяется через грызунов в сельскохозяйственных районах, а заразиться можно, в частности, при вдыхании частиц мочи, фекалий или слюны животных в закрытых помещениях.

"Научных доказательств передачи вируса от человека к человеку в нашей стране не существует", – говорится в сообщении министерства в соцсети X.

Также в Минздраве сообщили о смерти двух медицинских работников в штате Баринас. Причины их смерти пока устанавливаются. В ведомстве подчеркнули, что эти случаи не связаны с гибелью трех пациентов в Ансоатеги. Окончательные результаты расследования власти обещают опубликовать позднее.

Ранее в Демократической Республике Конго (ДРК) зафиксировано 1 708 лабораторно подтвержденных случаев Эболы, 580 человек умерли, показатель смертности достиг 33,9%, под наблюдением остаются 680 пациентов, полностью выздоровели 280 человек.

Вспышка была признана чрезвычайной в начале мая. Ситуация до сих пор не стабилизировалась. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что риск распространения Эболы в России отсутствует.

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