Сергей Собянин рассказал, каким будет новый технопарк в Троицке

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Будущий технопарк "ТехноСпарк" в Троицке вошел в список инвестиционных приоритетных проектов (ИПП). Его основными резидентами станут предприятия в области прецизионной механической обработки, энергетики, робототехники и информационных технологий, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Площадь технопарка составит 20,9 тысячи квадратных метров. В комплексе будет три корпуса, в которых появятся лабораторные, производственные и административные помещения для резидентов. Всего там создадут более 550 новых рабочих мест.

Объем инвестиций в создание технопарка оценивается в примерно 1,6 миллиарда рублей. Как подчеркнул Собянин, статус инвестиционного приоритетного проекта поможет инвестору обнулить ставку налога на имущество, в результате чего арендная ставка земельного участка уменьшится до 0,01% от кадастровой стоимости.

"Предполагаются прямые инвестиции в резидентов технопарка со стороны собственного венчурного фонда группы "ТехноСпарк" и партнерских фондов", – написал мэр столицы.

Начало работы технопарка ожидается в 2028 году.

В настоящее время статус ИПП имеют 19 проектов, включая реконструкцию кинотеатра "Ударник", создание технопарков "ЗИЛ", "Калибр", "Рябиновая 44", "Ньютон Плаза", "НТВ" и другие.

Ранее стало известно, что более 40 технопарков планируется построить в столице по программе комплексного развития территорий (КРТ). Большая их часть будет реализована на юге – в Царицыне, Чертанове Центральном и Москворечье-Сабурове. В целом новые технопарки появятся в 18 районах девяти административных округов Москвы.

