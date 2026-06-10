Собянин: в Москве началось строительство центра инноваций и импортозамещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовало строительство Центра инноваций и импортозамещения "Технопарк Щербинка". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Для реализации масштабного инвестиционного проекта город выделил инвестору два земельных участка площадью больше двух гектаров на пересечении Рязановского шоссе с проспектом Славского", – отметил мэр.

Договоры аренды заключены на пятилетний срок. В течение этого периода инвестор должен возвести и ввести в эксплуатацию технопарк.

Градоначальник добавил, что объект стал частью городской программы стимулирования создания мест приложения труда. После запуска центра трудоустроиться смогут более 1 300 человек.

Технопарк будет состоять из 2 корпусов высотой от 4 до 5 этажей. Внутри – 6 блоков с отдельными входами. В помещениях разместятся научно-исследовательские лаборатории, конструкторские и проектные бюро.

На первых этажах обоих корпусов предусмотрены помещения со вторым светом. В первом корпусе дополнительно оборудуют ворота-рампы для загрузки-выгрузки.

Внешняя отделка здания предусматривает витражное остекление, сэндвич-панели контрастных серых оттенков, а также листовой металл ярко-желтого цвета.

Рядом с сооружением обустроят 2 парковки и зеленые зоны отдыха. Завершение строительства запланировано на следующий год, уточнил Собянин. Он также указал, что реализация проекта соответствует целям и инициативам национального проекта "Кадры".

Ранее в Басманном районе столицы началось строительство многофункционального комплекса имени И. Д. Кобзона. Здание возводится в нескольких минутах от одноименной станции метро. Его совокупная наземная площадь составит около 60 тысяч квадратных метров.