В Москве началось строительство головного центра компетенций МГТУ "СТАНКИН"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Коммунарка началось строительство головного центра компетенций станкоинструментальной промышленности для Московского государственного технологического университета (МГТУ) "СТАНКИН". Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Научно-образовательный кластер появится в районе Коммунарка благодаря адресной инвестиционной программе. На территории головного центра, который построят за счет средств городского бюджета, будут производить экспериментальные образцы станков разного назначения.

В состав комплекса, площадь которого составит около 19 тысяч квадратных метров, будут входить административно-бытовые помещения и производственный корпус. Во время его возведения специалисты планируют применять новейшие материалы. Например, фундамент будет выполнен из монолитного железобетона, а наружные стены – из индивидуально созданных трехслойных панелей.

"В комплексе оборудуют научно-производственные лаборатории для исследований и разработок, конструкторское бюро с экспертно-аналитическим центром, центры реверс-инжиниринга и инжиниринга производственных систем", – уточнил руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Территорию вокруг комплекса благоустроят. В частности, там появятся малые архитектурные формы, деревья и кустарники, газон и дорожки. Вечером здание будет украшать архитектурная подсветка.

Ректор МГТУ "СТАНКИН" Борис Падалкин добавил, что строительство головного центра компетенций поможет вывести страну в число лидеров в сфере станкостроения, внедрить новейшие технологии и подготовить квалифицированные кадры. По его словам, на территории вуза появится уникальная среда для исследователей и конструкторов, благодаря чему будет обеспечен полный производственный цикл – от идеи до выпуска образцов станков.

Головной центр компетенций станет масштабным научно‑образовательным и производственным комплексом, который войдет в состав нового кампуса МГТУ "СТАНКИН" в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Коммунарке, помимо нового кампуса МГТУ "СТАНКИН", построят суперколледж более чем на 16 тысяч студентов, спортивный комплекс и новые кварталы в рамках программы комплексного развития территорий.

За последние годы там построили более 6,2 миллиона квадратных метров недвижимости, включая крупный медицинский комплекс и около 50 социальных объектов. В Коммунарке также возводят 14 образовательных объектов.

