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22 июля, 18:30

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MacRumors: Apple столкнулась с нехваткой сотрудников перед выпуском iPhone 18 Pro

Apple столкнулась с нехваткой сотрудников перед выпуском iPhone 18 Pro

Фото: 123RF.com/burin1144099

Foxconn, основной производственный партнер Apple, столкнулась с нехваткой сотрудников перед началом массового выпуска iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на China Securities News.

По данным источника, на данный момент компания занята наращиванием персонала, повышением зарплат и созданием бонусов для привлечения работников. Сейчас Foxconn увеличивает объемы выпуска перед ожидаемым осенним стартом продаж.

В СМИ отметили, что iPhone 18 Pro может получить уменьшенный вырез Dynamic Island для фронтальной камеры и системы Face ID. Его ширина, как ожидается, сократится с 20,76 до 13,49 миллиметра, а полезная площадь экрана увеличится примерно до 94,7%. Также смартфону могут установить новый процессор A20 Pro и основную камеру с переменной диафрагмой.

По предварительным данным, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max поступят в продажу в сентябре. При этом выход стандартного iPhone 18 может состояться только в следующем году вместе с iPhone 18e и iPhone Air 2.

Ранее стало известно о планах Apple по выпуску новых устройств. В период со второй половины 2026 года по первую половину 2027 года компания планирует представить не менее пяти моделей iPhone, уделив повышенное внимание складным технологиям. Также в графике релизов на 2027 год значится выход обновленной версии базового MacBook Pro.

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