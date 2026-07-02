Nikkei: Apple представит пять новых моделей iPhone в ближайший год

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Американская компания Apple презентует как минимум пять новых моделей iPhone в ближайший год. Об этом пишет японская деловая газета The Nikkei.

Релиз запланирован на вторую половину 2026 года и первую половину 2027-го.

Утверждается, что корпорация намерена показать больше моделей "складных девайсов". Apple уже сообщила поставщикам, что нужно будет создать около 10 миллионов складных iPhone в этом году, то есть на 2–3 миллиона больше, чем раньше.

В свою очередь, агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило о выходе в 2027 году обновленного базового MacBook Pro, новых моделей iPad Pro и других продуктов, приуроченных к 20-летию iPhone.

Новые модели iPad Pro оснастят, по предварительным данным, 11- и 13-дюймовыми дисплеями. Изменения гаджетов коснутся внутренних усовершенствований: будут более быстрые чипы.

Обновленная версия базового MacBook Pro получила кодовое название K104 и должна появиться в магазинах в первой половине 2027 года. Ноутбук с 14-дюймовым экраном будет выполнен в новом дизайне.

Ранее сообщалось, что Apple должна презентовать iPhone 18 Pro и другие смартфоны уже в начале сентября 2026 года. По неподтвержденной информации, речь идет о 8 и 9 сентября.

