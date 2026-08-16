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16 августа, 17:31

Культура

Народный артист России Леонид Рудой умер в возрасте 80 лет

Фото: dramtheater.ru

Народный артист России, актер Вологодского драматического театра Леонид Рудой умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщили в министерстве культуры Вологодской области.

Как уточнили в ведомстве, артист скончался ночью 16 августа. О времени прощания будет сообщено дополнительно. В публикации министерства в соцсети "ВКонтакте" говорится, что в последние годы из-за возраста и состояния здоровья артист не выходил на сцену, но продолжал следить за жизнью театра.

В памяти зрителей он останется тонким психологом и мастером перевоплощения, которому был подвластен как драматический, так и комедийный материал, заключили в региональном минкультуры.

Рудой родился в 1946 году в Самаре (в те годы – Куйбышев). В 1968 году он окончил актерское отделение ГИТИСа. Работал в Калининградском областном драматическом театре, а затем переехал в Вологду, где был одно время директором драматического театра.

На сцене Вологодского драматического театра им сыграно более 100 ролей: Городничего в "Ревизоре", Гумберта в "Лолите", Дункана в "Макбете", Маркиза Поза в "Дон Карлосе" и других. Кроме того, Рудой сыграл роль архиепископа Пимена в кинопроекте "Иван Грозный".

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