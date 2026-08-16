Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 14:46

Происшествия

Пятилетняя девочка погибла при столкновении двух автомобилей в Дагестане

Фото: МАХ/"Прокуратура Республики Дагестан"

В Дагестане пятилетняя девочка погибла в результате столкновения двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Авария произошла на автодороге Дылым – Миатли в Казбековском районе. По данным ведомства, 33-летний местный житель за рулем машины Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio, которым управлял другой 33-летний мужчина.

Пассажирка Lada Granta от полученных травм скончалась на месте происшествия. Еще четыре человека, включая ребенка, с различными повреждениями доставлены в центральную районную больницу Казбековского района.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. В региональной прокуратуре сообщили, что ход расследования поставлен на контроль.

Ранее семь человек, в том числе двое детей, пострадали при опрокидывании рейсового автобуса в Пермском крае. Инцидент произошел 16 августа в городе Березники на улице Новосодовая. По данным региональной прокуратуры, автобус № 105, который следовал по маршруту Усолье – Березники, съехал с дороги и опрокинулся.

Предварительно, водитель превысил скорость и не справился с управлением. Троих взрослых с ушибами доставили в травмпункт. Еще четверых, включая двух детей, госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика