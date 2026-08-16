Пятилетняя девочка погибла при столкновении двух автомобилей в Дагестане

Фото: МАХ/"Прокуратура Республики Дагестан"

В Дагестане пятилетняя девочка погибла в результате столкновения двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Авария произошла на автодороге Дылым – Миатли в Казбековском районе. По данным ведомства, 33-летний местный житель за рулем машины Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio, которым управлял другой 33-летний мужчина.

Пассажирка Lada Granta от полученных травм скончалась на месте происшествия. Еще четыре человека, включая ребенка, с различными повреждениями доставлены в центральную районную больницу Казбековского района.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. В региональной прокуратуре сообщили, что ход расследования поставлен на контроль.

Ранее семь человек, в том числе двое детей, пострадали при опрокидывании рейсового автобуса в Пермском крае. Инцидент произошел 16 августа в городе Березники на улице Новосодовая. По данным региональной прокуратуры, автобус № 105, который следовал по маршруту Усолье – Березники, съехал с дороги и опрокинулся.

Предварительно, водитель превысил скорость и не справился с управлением. Троих взрослых с ушибами доставили в травмпункт. Еще четверых, включая двух детей, госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

