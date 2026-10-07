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07 октября, 03:50

Транспорт

Условия сдачи экзамена на права изменятся в РФ в 2027 году

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав изменится в России с 1 марта 2027 года. Об этом РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

Он пояснил, что автоматизированная система будет фотографировать кандидатов во время экзамена, средства аудио- и видеорегистрации – вести запись в реальном времени. По его словам, система должна быть защищена от несанкционированного доступа, а в кадр попадут рабочие места экзаменаторов и кандидатов.

Кроме того, изменения внесут в правила, которые связаны с медзаключением. Если сведения о медсправке будут находиться в единой базе, тогда кандидату не надо ее предоставлять. Также если истечет ее срок действия при сдаче экзаменов, то кандидат сможет завершить их. Но в этом случае водительское удостоверение не будет выдано до получения нового медицинского заключения.

Некоторые нововведения уже действуют с 12 мая 2026 года. Например, практический экзамен должен быть назначен не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теоретического. Кроме того, уже нельзя применять средства фото-, аудиосвязи и электронно-вычислительной техники.

Ранее МВД подготовило проект приказа, который обяжет автошколы уведомлять ГИБДД об использовании дистанционных технологий при преподавании теоретической части. Согласно документу, при поступлении такой информации сотрудники Госавтоинспекции будут проводить дополнительные проверки оборудования и программного обеспечения организации. Отдельный вид контроля устанавливается для сетевых автошкол, которые совместно используют учебные площадки, автомобили и классы.

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