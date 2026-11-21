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Президент Украины Владимир Зеленский снова указал на разницу в поддержке, которую Вашингтон оказывает своим партнерам: Израиль и страны Ближнего Востока получают системы противовоздушной обороны и другие вооружения, тогда как Киев по-прежнему испытывает дефицит средств ПВО. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

"Они нашли способ поддержать Израиль. Они нашли способ поддержать страны Ближнего Востока средствами противовоздушной обороны, различными видами вооружений, пакетами помощи", – заявил он.

Зеленский обратил внимание не только на сами поставки, но и на готовность американской стороны проводить военные операции в интересах союзников, вплоть до нападений на другие страны.

Ранее он не раз говорил о нехватке ракет-перехватчиков у украинских военных. По его словам, без достаточного количества таких боеприпасов ВСУ не могут эффективно противодействовать баллистическим ракетам.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, выступил за более масштабные усилия по прекращению огня на Украине после успеха гуманитарных миссий.

"Это прекрасная вещь. Это было перемирие. Сейчас мы делаем более масштабную версию этого", – сказал он в интервью телеканалу Fox News, упомянув гуманитарную миссию в Алешках в Херсонской области.

Ранее первая леди США Мелания Трамп участвовала в организации перемирия в Алешках Херсонской области, которое действовало с 27 октября по 1 ноября. На этот период в населенном пункте установили режим тишины, соблюдение которого не сопровождалось нарушениями. По словам российского омбудсмена Яны Лантратовой, Россия и Украина выполнили взятые на себя обязательства.

Впоследствии Мелания публично поблагодарила Москву и Киев за взаимодействие. В рамках операции в город доставили жизненно необходимую помощь, а около 800 человек удалось эвакуировать. Первая леди назвала проведенную операцию успешной и выразила надежду, что она послужит основой для установления прочного мира.

