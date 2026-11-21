Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Республики Казахстан, чтобы получить официальные сведения о текущей эпидемиологической обстановке в стране. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Поводом стали распространившиеся сообщения о заболевании, которое называют "валящим с ног вирусом".

Согласно информации Минздрава Казахстана, приведенной ведомством, ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в стране остается стабильной и соответствует обычному сезонному росту заболеваемости.

В Алматы с 1 ноября зарегистрировали около 14 тысяч обращений за медицинской помощью из-за респираторных симптомов. Госпитализация потребовалась примерно 2,8 тысячи детей.

В пресс-службе подчеркнули, что ситуация с респираторными инфекциями в России соответствует сезонным показателям. При этом за последнюю неделю зарегистрировали увеличение числа случаев ОРВИ и гриппа, что связано с возобновлением очных уроков после школьных каникул.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая обстановка в России и Белоруссии на протяжении многих лет остается стабильной благодаря взаимодействию санитарно-эпидемиологических служб двух стран.

Она также подчеркнула, что государства используют практически идентичные системы подготовки специалистов. Еще одним важным фактором Попова назвала общий язык обучения и профессионального общения, который создает основу для принятия совместных решений.

