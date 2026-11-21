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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что готовит обращение в Управление Верховного комиссара ООН в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Юбилейное в Луганске.

Омбудсмен уточнила, что Россия будет добиваться публичного осуждения очередного преступления Киева против мирных граждан. Лантратова добавила, что ее аппарат направит гуманитарную помощь пострадавшим от удара.

"Мы на связи, подключаемся по всем вопросам, в том числе лечения и реабилитации для тех, кому это необходимо", – написала она в MAX.

Сейчас на месте происшествия работает уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Анна Сорока. Она совместно с региональными властями решает вопросы, связанные с размещением людей и оформлением положенных выплат.

ВСУ нанесли массированный удар по жилым домам в поселке Юбилейное 20 ноября. В результате произошло обрушение перекрытия, погибли шесть человек, еще пять пострадавших получают необходимое лечение амбулаторно и в медицинских учреждениях.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве и повреждении имущества. Правоохранители выясняют обстоятельства атаки, а также тип и модель использованных беспилотников. Официальный представитель СК Светлана Петренко подчеркнула, что удар по гражданским объектам демонстрирует пренебрежительное отношение Украины к нормам международного права.