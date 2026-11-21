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Дания предложила правительствам стран Европейского союза (ЕС) перестать выдавать туристические визы гражданам России и не признавать их небиометрические паспорта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальное сообщение, которое подтвердили два дипломата.

Инициатива содержится в послании, которое направили европейским дипломатам 20 ноября. Дания собирается озвучить свои предложения на плановом заседании Комитета постоянных представителей ЕС в Брюсселе в понедельник, 23 ноября.

Ранее СМИ писали, что Еврокомиссия разрабатывает план, который подразумевает ужесточение выдачи шенгенских виз гражданам России с января 2027 года. Таким образом, Брюссель хочет ограничить визовые правила для сотен тысяч россиян, приезжающих в Евросоюз в качестве туристов.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что идеи ЕС показывают "гуманитарный подход" европейцев во всей красе. По его словам, инициативу продвигают "северные страны и так называемые прифронтовики – страны Балтии".