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15 октября, 13:00

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Дипломат Грушко: идеи о запрете турвиз россиянам показывают "гуманитарный подход" ЕС

В МИД прокомментировали идеи ЕС запретить выдачу турвиз россиянам

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Идеи Евросоюза запретить выдачу туристических виз россиянам показывают "гуманитарный подход" европейцев во всей красе. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА Новости.

По его словам, инициативу продвигают "северные страны и так называемые прифронтовики – страны Балтии". Дипломат отметил, что запрет на выдачу турвиз предполагает санкции в отношении всех граждан России – "начиная от младенцев и кончая престарелыми".

"Может быть, они на этом успокоятся. Замечу, что раньше они всегда говорили, что санкции являются инструментом, а не способом наказания российского народа. Теперь мы видим этот "гуманитарный подход" Европейского союза во всей красе", – сказал Грушко.

Ранее Эстония призвала страны ЕС прекратить выдавать турвизы гражданам России. Она присоединилась к Финляндии, которая также просила объединение ужесточить визовую политику.

Глава эстонского МИД Маргус Цахкна предложил Еврокомиссии отказаться от выдачи виз сторонникам лиц, находящихся под европейскими санкциями, а также российским спортсменам, спортивным коллективам и военнослужащим.

ЕС может ужесточить правила выдачи шенгенских виз россиянам в январе

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Сюжет: Санкции
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