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13 октября, 18:29

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ФГР: гимнастки из РФ не получили визы из-за "угрозы международным отношениям"

В ФГР назвали причину отказа российским гимнасткам в визах на ЧМ

Фото: ТАСС/Sipa USA/Sports Press Photo

Официальной причиной отказа Нидерландов в визах российским гимнасткам стала угроза международным отношениям. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России (ФГР).

В уведомлениях об отказе в выдаче виз Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой в качестве основания указано: "одно или несколько государств – членов Шенгенской зоны считают спортсменок угрозой своим международным отношениям".

Посольство Нидерландов ранее отказало в выдаче визы трем олимпийским чемпионкам. В ФГР такое решение назвали целенаправленным устранением сильнейших гимнасток из соревнований. В организации также заявили о намерении попросить Международный олимпийский комитет и Международную федерацию гимнастики оценить ситуацию.

Чемпионат мира состоится в Роттердаме с 17 по 25 октября. Он послужит первым этапом командного отбора на Олимпиаду 2028 года.

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