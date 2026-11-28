28 ноября, 08:06Мэр Москвы
Собянин: с вечера 27 ноября в сторону Московского региона летели 462 БПЛА
Фото: MAX/"Минобороны России"
462 беспилотника направлялись к столичному региону в период с 23:00 27 ноября по 07:00 28 ноября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
Мэр уточнил, что большую часть дронов ликвидировали на дальних подступах. Еще 123 БПЛА сбиты на подлете к столице.
Вражеские беспилотники начали атаку на столицу вечером 27 ноября. Тогда градоначальник сообщал об 11 уничтоженных дронах.
В связи с этим аэропорты Внуково и Домодедово перешли на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.