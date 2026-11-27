Фото: портал мэра и правительства Москвы

МВД России не будет принимать фотографии на загранпаспорт, если заявитель сфотографировал себя на фронтальную камеру смартфона или изменил внешность с помощью фильтров и ретуши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на миграционную службу ведомства.

Причина подобного отказа – участившиеся случаи изъятия российских загранпаспортов на пунктах пропуска через госграницу. У владельца документа не находят полного визуального сходства с фотографией: внешность могла измениться из-за фоторедактирования, макияжа или зеркального селфи. В миграционных подразделениях откажут в приеме снимков, где лицо человека изменено.

В службе призвали не использовать фильтры, ретушь и приложения, которые меняют внешность. На фотографии должны быть видны настоящие черты: родинки, шрамы, родимые пятна, морщины, форма носа.

Отдельно в ведомстве объяснили проблему с фронтальной камерой. Многие смартфоны по умолчанию сохраняют такое изображение зеркальным. Левая и правая стороны лица меняются местами, поэтому родинка, шрам или асимметрия оказываются не на той стороне. Сам человек этого обычно не замечает, но у сотрудника пограничного контроля несоответствие может вызвать сомнения в подлинности документа.

Снимок для загранпаспорта должен быть размером 35 на 45 миллиметров, на белом фоне без теней и полос. Лицо – строго прямо, взгляд в камеру, рот закрыт, глаза открыты. Волосы не должны закрывать черты и овал лица. Головной убор не допускается, кроме религиозных случаев, но овал лица должен быть полностью открыт. Нельзя фотографироваться в темных очках, верхней одежде и шарфах, закрывающих подбородок.

Для биометрического паспорта на 10 лет фотографии приносить не нужно: сотрудники органов внутренних дел снимут заявителя при подаче заявления.

"Фотография в паспорте – это элемент официального документа. Любые манипуляции с изображением, включая зеркальное отражение, ретушь и фильтры, создают риск признания паспорта недействительным и его изъятия при пересечении границы", – отметили в миграционной службе.

Между тем Франция перестала принимать фотографии на белом фоне при подаче документов на визу. Отныне заявителям нужны снимки на светло-сером или светло-голубом фоне. Размер фотографии для французской визы должен быть 35 на 45 миллиметров, высота лица – 32–36 миллиметров.