Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" подписал соглашение с рэпером и продюсером T-Killah (настоящее имя – Александр Тарасов. – Прим. ред.). Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Сине-бело-голубые и российский продюсер, исполнитель и медиабаскетболист Александр Тарасов договорились о сотрудничестве. <...> Желаем яркой и эмоциональной игры в составе "Зенита", – говорится в публикации.

Срок и условия контракта не раскрываются.

Музыкант входит в число организаторов медиабаскетбольной лиги, где выступает за собственную команду T-Squad. До этого он играл за медиафутбольные команды "На спорте" и "Родина медиа".

Ранее совет европейского департамента Международной федерации баскетбола оставил в силе отстранение сборных и команд из России и Белоруссии от участия в турнирах. При этом израильские спортсмены продолжат проводить домашние матчи на нейтральных площадках.