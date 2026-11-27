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Правила исчисления и уплаты технологического сбора утвердили в России. Соответствующее постановление приняло правительство, сообщили в Минпромторге.

Администрировать сбор будут через уже действующие механизмы – систему маркировки и государственную информационную систему промышленности (ГИСП). Компания, как и сейчас, подает в системе маркировки уведомление о вводе товара в оборот. На его основании ГИСП автоматически рассчитает сумму и направит ее плательщику. Внести деньги нужно не позднее 10-го рабочего дня со дня получения уведомления об исчисленном сборе.

"Если сумма технологического сбора оплачена полностью, в ГИСП автоматически формируется уведомление о подтверждении уплаты технологического сбора", – говорится в сообщении министерства.

Документ формируется в течение одного дня и подтверждает возможность ввода товара в оборот: он передается в информационную систему мониторинга, плательщику в личный кабинет ГИСП и в систему маркировки. Одновременно сведения о начисленной сумме уходят в автоматизированную информационную систему Федеральной налоговой службы (АИС "Налог-3").

Если сбор оплачен не полностью, плательщику в течение одного дня направят уведомление. Когда деньги не поступают в течение 7 рабочих дней, заявка считается отклоненной. Переплату вернут по заявлению плательщика – в том же порядке и в те же сроки, что установлены для возврата средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета.

Самостоятельно рассчитывать сбор компаниям не нужно, подчеркнули в Минпромторге. Ставки фиксированные – за единицу продукции.

На первом этапе сбор распространяется только на товары, для которых обязательная маркировка уже действует: ноутбуки, смартфоны и телефонные аппараты. Работа с маркировкой этих категорий отработана в ходе экспериментов с участием отрасли.

Техсбор на электронную продукцию начнет действовать с 1 декабря. Базовая ставка на смартфон составит 373 рубля, на ноутбук и планшетный компьютер – 746 рублей, для ряда телефонных аппаратов – 37 рублей. Размер сбора будет зависеть от того, содержатся ли сведения о товарном знаке и модели в государственной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке.