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Единый тариф на электроэнергию для жителей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) ввело правительство России. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в своем канале в мессенджере MAX.

К тарифам теперь применяется понижающий коэффициент от 0,7 до 1. Он не зависит от того, где расположен участок и каким образом заключен договор с поставщиком.

Раньше пониженный коэффициент получали только садоводы, оформлявшие договор с гарантирующим поставщиком коллективно. Тем, кто обращался в энергосбытовую организацию самостоятельно, электричество считали по тарифу для городского или сельского населения – по большему.

Новый порядок уравнял обе категории: коэффициент действует и для коллективных договоров товарищества, и для прямых договоров с гарантирующим поставщиком.

В ФАС рассчитывают, что решение сделает отношения между поставщиками и потребителями электроэнергии прозрачнее. Пересчет по меньшему тарифу, как для жителя СНТ, произведут в том случае, если регион принял соответствующее решение.

Ранее в Московской области запустили онлайн-услугу, которая позволяет получить техническое заключение для перевода садового дома в жилой без самостоятельного поиска специалистов и оформления документов в сторонних организациях. Проведением проверки и подготовкой документа займутся сотрудники Московского областного бюро технической инвентаризации (БТИ), а результат появится в личном кабинете заявителя.