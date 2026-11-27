Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Три железнодорожных локомотива поражены в Днепропетровской области, они использовались для перевозки грузов военного назначения ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Удары пришлись на районы населенных пунктов Першотравенск, Каменское и Морозовское.

"Нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам транспорта и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы был поражен морской сухогруз. Он также доставлял грузы двойного назначения в интересах ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские бойцы за прошедшую неделю освободили Барвиновку в Запорожской области и Сосновый Бор в Харьковской области. Кроме того, были сбиты 17 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, три крылатые ракеты большой дальности "Нептун" и 5 422 БПЛА самолетного типа.